Скрипка Страдивари в руках гражданина Молдовы "зазвучала" по-иному

Любовь гражданина Молдовы к искусству и предметам старины заставила его нарушить закон даже в чужой стране.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Украинские пограничники, сотрудники Госфискальной службы и Службы безопасности Украины обнаружили у гражданина Молдовы ряд предметов антиквариата, в том числе и скрипку, изготовленную предположительно знаменитым мастером Антонио Страдивари.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова - родина раритетнейших почтовых марок

Любителя старины и искусства задержали при попытке покинуть Украину в зоне контроля КПП Бачевск Сумской таможни.

В пункт пропуска мужчина прибыл на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор". Но этот путь перехода госрубежа для него, имевшего при себе ценности, был заказан. Поэтому имущество, обнаруженное у нашего соотечественника, изъяли, как минимум, на время экспертизы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Надпись на внутренней стороне корпуса скрипки, обнаруженной у гражданина Молдовы, выполнена на латыни и гласит: Antonius Stradivarius faciebat anno 1719. В числе других найденных у мужчины предметов — советские банкноты, старинная икона св. Николая, раритетные издания книг и телефонный аппарат предположительно дореволюционного периода.