СМИ: стрельба в школе в Техасе – погибли восемь человек

Американский лидер сообщил, что предварительные данные об инциденте "выглядят нехорошо".

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что в техасской школе в пятницу произошла стрельба.

Ранее американские СМИ сообщили, что из-за стрельбы в школе города Санта Фе в Техасе погибли восемь человек. По данным прессы, пока неизвестно, кто это — учителя или школьники.

"Стрельба в школе в Техасе. Предварительные данные выглядят нехорошо. Благослови, господь, всех", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.

​Ранее стало известно, что стрелявший, предположительно, является учеником школы и он уже задержан полицией.

Как сообщила местная пресса, перед трагедией в здании школы сработала пожарная сигнализация. Из-за этого ученики вышли из классов, тогда и началась стрельба.