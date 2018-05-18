Крушение самолета на Кубе: все пассажиры - иностранцы

По информации кубинской прессы, на борту рухнувшего в Гаване пассажирского самолета были только иностранные граждане.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. На борту потерпевшего в пятницу крушение на Кубе самолета было 105 человек, в том числе 5 детей, все они – иностранцы, передает РИА Новости со ссылкой на информацию кубинской газеты Granma.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación и пилотировался иностранным экипажем. Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова).

После взлета авиасудно рухнуло на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. Инцидент произошел в 12.08 по местному времени.

Позже появились данные о трех выживших, один из них затем скончался в больнице, а двое остаются в критическом состоянии.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.

"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.