Пока вы спали: на Кубе объявлен траур, Европа против доллара и стрельба в США

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Самолет Boeing 737 разбился в пятницу сразу после взлета из аэропорта в Гаване. В связи с трагедией правительство Кубы объявило траур в стране. Как сообщается, за последние двадцать лет это была первая авиакатастрофа на острове.

На борту лайнера находились 110 человек, включая членов экипажа.

Три женщины, выжившие после крушения, были госпитализированы со множественными переломами, гематомами и ожогами, одна из них впоследствии скончалась. Еще один выживший в авиакатастрофе скончался по дороге в больницу.

Европа, похоже, ополчилась на доллар. По крайней мере, экономические отношения ЕС с США начинают походить на "резню бензопилой". С 19 мая в Евросоюзе вступил в силу закон, блокирующий санкции США в отношении Ирана.

По нему европейские компании могут не подчиняться этим ограничениям и спокойно торговать с Тегераном и всей республикой.

На всякий случай продумали и план "Б", который точно поубавит пыл американцев вводить санкции против всех подряд, — это покупка нефти за евро, а не доллары. Но это крайний вариант.

В США произошел второй за сутки инцидент со стрельбой в школе. Три человека ранены, один — погибший. Таков результат кровавого инцидента в штате Джорджия. Стрельба произошла на одной из парковок близ школы Маунт-Зайон, где проходила выпускная церемония.

Это уже второй случай стрельбы с человеческими жертвами в школах США в пятницу, отмечает РИА Новости. Ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли десять человек, еще десять были ранены.

Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Подозреваемый собирался покончить с собой. Его поместили в тюрьму округа Галвестон без возможности выхода под залог, предъявив обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

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