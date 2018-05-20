Американский С-130 при посадке чуть не снес голову военному

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Адреналин, скорость и риск — вот, пожалуй, основные причины, которые толкают военнослужащих, запечатленных в этом ролике, на совершение глупых подвигов. На кадрах, попавших в Сеть, зафиксирован пролет военно-транспортного самолета С-130 Hercules в нескольких метрах от человека. Видно, что если бы солдат не пригнулся, то крыло или винты пропеллера разрезали бы ему голову и руки.

Как сообщает ресурс The Drive, инцидент произошел в Йемене, где Саудовская Аравия активно применяет самолеты С-130 американского производства против повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла".

С-130 Hercules — военно-транспортный самолет с грузоподъемностью около 20 тонн. Воздушное судно предназначено для тактических перевозок, а также десантирования войск и боевой техники. С-130 вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение.