Акция протеста в Париже переросла в беспорядки

Во вторник в Париже акцию протеста организовали сразу несколько крупных профсоюзов, среди которых — CGT, FO, Solidaires и UNEF, однако в толпе нашлись хулиганы, устроившие беспорядки, которые привели к столкновениям с полицией.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Во время проведения многотысячного шествия против государственной социальной политики в Париже начались беспорядки. Об этом сообщает Sputnik Франция.

Во вторник в Париже акцию протеста организовали сразу несколько крупных профсоюзов, среди которых — CGT, FO, Solidaires и UNEF.

Люди, в числе прочего, выступили против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приема в высшие учебные заведения.

PARIS — Action en cours de la CGT Énergie qui manifeste dans la Gare Saint Lazare pic.twitter.com/9IIEt4XM2v — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 mai 2018

Манифестация объединила врачей и учителей, пенсионеров и студентов, авиадиспетчеров и госслужащих.

En direct de l'AG intergares de la Gare du Nord (Paris).

De nombreux Cheminots de province ont fait le déplacement, les Étudiants sont présents.

Très forte mobilisation!

La convergence des luttes #CMaintenant #TCheminots pic.twitter.com/ACPR1kofRu — Tous_Cheminots (@TCheminots) 22 mai 2018

По данным местной прессы, в колонне нашлись хулиганы, которые начали устраивать беспорядки.

De nombreux manifestants cagoulés sont désormais massés en tête de cortège. #manif22mai pic.twitter.com/UA1ySA4PpF — Loui's (@sanmewlou) 22 mai 2018

Молодые люди, полностью одетые в черное и скрывающие лица за масками, при помощи дорожного указателя и иных подручных средств стали разбивать витрины магазинов. Когда колонна немного отошла от площади Бастилии — промежуточной точки маршрута — и молодежь только начала бесчинства, полиция применила против них слезоточивый газ.

#manif22mai la réponse de la CGT Paris au gazage du cortège syndicale, beaucoup de bruit et d'applaudissements! pic.twitter.com/6UbvYQRX8C — Samuel Marcillet (@amacundu) 22 mai 2018

Как сообщил местный телеканал со ссылкой на прокурор Сильви Кановас, в районе коммуны Нотр-Дам-де-Ланд, где протестующие пытались помешать демонтажу незаконно заселенных зданий, произошел инцидент. Для разгона манифестантов сотрудники жандармерии применили гранаты со слезоточивым газом (GLI-F4). Одна из них оторвала руку 30-летнему мужчине, который пытался поднять снаряд, сообщили очевидцы столкновения.

В итоге полиция задержала семь человек в масках.