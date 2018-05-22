Акция протеста в Париже переросла в беспорядки

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Во время проведения многотысячного шествия против государственной социальной политики в Париже начались беспорядки. Об этом сообщает Sputnik Франция.
Во вторник в Париже акцию протеста организовали сразу несколько крупных профсоюзов, среди которых — CGT, FO, Solidaires и UNEF.
🎥 #SputnikVidéo La gare de Paris-Saint-Lazare entre les mains de la #CGT#manif22mai https://t.co/bt5AxKEhx5 pic.twitter.com/pSQKue1tgn— Sputnik France (@sputnik_fr) 22 mai 2018
Люди, в числе прочего, выступили против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приема в высшие учебные заведения.
Le cortège unitaire a commencé sa marche à Paris#CGT #manif22mai https://t.co/bt5AxKEhx5 pic.twitter.com/zs9MVfhrbF— Sputnik France (@sputnik_fr) 22 mai 2018
PARIS — Action en cours de la CGT Énergie qui manifeste dans la Gare Saint Lazare pic.twitter.com/9IIEt4XM2v— Clément Lanot (@ClementLanot) 22 mai 2018
Манифестация объединила врачей и учителей, пенсионеров и студентов, авиадиспетчеров и госслужащих.
En direct de l'AG intergares de la Gare du Nord (Paris).— Tous_Cheminots (@TCheminots) 22 mai 2018
De nombreux Cheminots de province ont fait le déplacement, les Étudiants sont présents.
Très forte mobilisation!
La convergence des luttes #CMaintenant #TCheminots pic.twitter.com/ACPR1kofRu
По данным местной прессы, в колонне нашлись хулиганы, которые начали устраивать беспорядки.
De nombreux manifestants cagoulés sont désormais massés en tête de cortège. #manif22mai pic.twitter.com/UA1ySA4PpF— Loui's (@sanmewlou) 22 mai 2018
Молодые люди, полностью одетые в черное и скрывающие лица за масками, при помощи дорожного указателя и иных подручных средств стали разбивать витрины магазинов. Когда колонна немного отошла от площади Бастилии — промежуточной точки маршрута — и молодежь только начала бесчинства, полиция применила против них слезоточивый газ.
#manif22mai la réponse de la CGT Paris au gazage du cortège syndicale, beaucoup de bruit et d'applaudissements! pic.twitter.com/6UbvYQRX8C— Samuel Marcillet (@amacundu) 22 mai 2018
Как сообщил местный телеканал со ссылкой на прокурор Сильви Кановас, в районе коммуны Нотр-Дам-де-Ланд, где протестующие пытались помешать демонтажу незаконно заселенных зданий, произошел инцидент. Для разгона манифестантов сотрудники жандармерии применили гранаты со слезоточивым газом (GLI-F4). Одна из них оторвала руку 30-летнему мужчине, который пытался поднять снаряд, сообщили очевидцы столкновения.
В итоге полиция задержала семь человек в масках.