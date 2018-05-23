Полиция: гражданин Молдовы пострадал от произведенного им взрыва в Затоке

В правоохранительных органах полагают, что пострадавший сам подготовил и произвел взрыв на базе отдыха в любимой нашими соотечественниками курортной зоне Украины.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы 27 лет пострадал в результате взрыва, произошедшего в украинской курортной зоне Затока Одесской области.

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Мужчину госпитализировали с ожогами 70% поверхности тела — пострадали руки, ноги и лицо.

Взрыв прогремел на одной из баз отдыха во вторник вечером, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местную полицию. На месте происшествия работали взрывотехники и усиленная следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

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В качестве вероятной причины детонации представители правопорядка назвали взрыв газо-воздушной смеси при подготовке к поджогу. В полиции полагают, что, когда мужчина, в итоге пострадавший, намеревался вместе со своим подельником, личность которого еще не установлена, поджечь одну из комнат базы отдыха.

Сообщник пострадавшего успел скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".