Новый компьютерный вирус атакует компьютеры в 50 странах мира

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Около полумиллиона компьютерных устройств в более чем 50 странах мира подверглись атаке нового вируса, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую телекоммуникационную компанию Cisco Systems.

© Photo : Sergey Nivens Опасный вирус-шифровальщик вымогает биткойны у своих жертв

В докладе отмечается, что речь идет о новой вредоносной программе, получившей условное название VPNFilter. Пока известно, что вирус способен похищать данные о сайтах, а также выводить из строя устройства. Помимо этого, вредоносный код поражает сетевую аппаратуру, а именно роутеры и накопители.

На данный момент активность VPNFilter зарегистрировали в 54 странах мира, а наибольшее количество атак — в Украине, отмечают специалисты компании Cisco Systems.

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