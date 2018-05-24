МИД России вступится за граждан Молдовы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова готовит для ОБСЕ сообщение об издевательствах над гражданами Молдовы на Украине.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на своей странице в Facebook, что проинформирует представителя ОБСЕ в вопросам СМИ Дуню Миятович об фактах оскорблений и унижений граждан Молдовы на Украине.

Захарова также пообещала направить в ОБСЕ видеоматериалы, демонстрирующие нелицеприятное поведение в отношении наших соотечественников, находящихся на Украине.

"МИД Украины, наверное, опять скажет, что этого не было, и во всем виновата "Кремлевская пропаганда". Посмотрите видео. Снято не МИА "Россия сегодня", а защитниками украинской государственности. Показательная история: граждане Молдовы приехали в Одессу на арендованной машине с повязанными кем-то на антенны георгиевскими ленточками. Никакой политики молдаване не замышляли. Просто приехали на Украину", — отметила Захарова.

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По ее словам, итог происшествия — "разбитые машины, проколотые колеса, плачущие женщины, издевающиеся националисты, которые почему-то говорят о войне, но не из окопа".

"Столько таких бытовых зарисовок можно сделать в городах Украины? Десятки тысяч. Отправим в ОБСЕ, Дуне Миятович в качестве вещественного доказательства могучей евроинтеграции Украины. Пусть посмотрит. Она же теперь правами человека занимается", — заключила представитель МИД России.