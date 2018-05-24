Взрыв в Затоке: гражданину Молдовы "заказали" целую базу отдыха

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы, устроивший взрыв на одной из баз отдыха в Затоке, стал исполнителем поручения со стороны конкурирующего предприятия, считают в местной полиции.

Взрыв прогремел на базе отдыха "Жасмин" во вторник около 18.00. Сообщалось, что термические ожоги рук, ног и лица — 70% поверхности тела — получил один из отдыхающих, 27-летний гражданин Молдовы.

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Вот он-то, по мнению следствия, изготовил бомбу, сам же и погорев от ее взрыва как в прямом, так и в переносном смысле слова. Правда, как утверждают представители правоохранительных органов, цель свою они с подельником так и не сумели достигнуть.

Известно, что пострадавший — житель Приднестровья, имеет гражданство Молдовы, а его сообщник, также из РМ, скрылся с места происшествия.

Глава Национальной полиции Украины по Одесской области Дмитрий Головин сообщил журналистам, что оба мужчины поселились в одном номере, там же они собирались сделать бомбу. По данным полиции, горючей смесью пропитаны одеяла, полотенца, в комнате были найдены бутылки с этой же жидкостью. Предполагается, что бомбу злоумышленники не донесли до того места, где намеревались произвести взрыв — их хэндмейд рванул в процессе создания.

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Головин полагает, что, раз с началом курортного сезона между базами отдыха снова началась конкуренция за клиентов, одно предприятие заплатило "залетным гастролерам", чтобы те расправились с конкурентами.

"Пострадавший уже дает показания, которые мы пока, естественно, озвучивать не будем. Показания дает признательные, называет заказчиков. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Исполнителям пообещали 800 долларов за их работу", — сообщил Головин.