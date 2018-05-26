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Гашиш

Следы дела о гашише молдавского "Бормана" привели в Белоруссию

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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В Белоруссии задержали двух торговцев марокканским гашишем.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Двоих сообщников наркобарона из Молдовы — Олега Прутяна по кличке Борман — был задержаны в Белоруссии.

Гашиш
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Молдавский след

Под тем же названием, Борман, известна в преступном мире и криминальная группировка, которую возглавлял Прутян. Как ранее писал Sputnik, в Молдове в суд были переданы материалы следствия по факту вербовки в эту ОПГ. Речь также идет о создании денежных фондов по ее финансовой поддержке, незаконном обороте наркотиков и переводе через границу Молдовы незадекларированных денежных сумм в особо крупных размерах.

Молдавская полиция задержала гашиш, следовавший из Испании в Россию >>>

По данным правоохранительных органов, 27-летний гражданин Молдовы занимался преступной деятельностью как на территории Молдовы, так и за ее пределами, выполняя указания лидера ОПГ. Следствие полагает, что вместе со своим отцом молодой человек выполнял роль организатора и вербовщика людей, которые должны были заниматься вывозом денег контрабандным путем из республики в Испанию, где покупался гашиш.

Задержание
© Sputnik / Евгений Биятов
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"Утром деньги, вечером гашиш"

Как отметили прокуроры, при перевозке наркотики прятали в транспортных средствах и отправляли в Российскую Федерацию, где другие члены формирования складировали гашиш и фасовали его для продажи. В результате с декабря 2013 по январь 2017 года гражданин Молдовы вместе с другими членами группировки купили и перевезли 96,5 килограмма гашиша, а также незаконно переправили через молдавскую границу 100 тысяч евро. Обвиняемому грозит до 25 лет тюрьмы.

Более 10 кг гашиша пытались ввезти в Молдову в сумке для ноутбука >>>

Теперь же белорусские СМИ раскрыли другие подробности о деятельности ОПГ "Борман". Так в 2017 году в деревне Микелевщина Мостовского района Белоруссии были задержаны житель Барановичей 1987 года рождения и житель Слуцка 1971 года рождения. Из их машины изъяли более 35 килограммов марокканского гашиша.

Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
Новые подробности дела о транзите гашиша через Молдову

Использовали вслепую

Наркотики через границу перевозила подруга одного из задержанных. Женщина — вдова, мать двоих детей. Оказалось, что сама она даже не подозревала, что именно находилось в ее вещах. Дело в том, что наркоторговцы попросили эту даму сходить в магазин за покупками, а в это время заменили в принадлежащем ей "Опеле" газовый баллон на другой, заполненный пакетами с гашишем.

Местные милиционеры при постоянном сотрудничестве с коллегами из России, Молдовы, Испании и других стран стали выяснять цепочку поставок наркотиков из Северной Африки в Евросоюз, а потом и в Белоруссию. Так следствие и вышло на ОПГ "Борман".

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Гашиш преступники закупали в Марокко и отправляли морем в Испанию. Там товар фасовали на мелкие партии и прятали в баки, топливные газовые баллоны или полости машин. Иногда для этого покупали автомобили, а иногда использовали машины своих должников или ничего не подозревающих знакомых. Таким способом наркотики попадали в Россию, а затем в Белоруссию.

Ошеломляющие цифры

По предварительным оценкам, на территорию Евразийского экономического союза было привезено свыше 830 килограммов гашиша. Всем этим занимались 60 членов ОПГ "Борман" и других преступных групп из разных стран мира.

Пограничники сожгли конфискованный гашиш "двухлетней выдержки" >>>

Согласно данным международных организаций, примерно 40% гашиша в мире производят именно в Марокко.

Гашиш, обнаруженный у белорусских сообщников Бормана
© Photo: intex-press.by
Гашиш, обнаруженный у белорусских сообщников Бормана

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Теги:
ОПГ "Борман", наркодилеры, наркоторговцы, гашиш, наркотики, задержание, Олег Прутян, Марокко, Белоруссия, Испания, Молдова, Россия
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