Трагическая случайность: гражданин Молдовы погиб в ДТП в Румынии

По данным СМИ, мужчина, будучи за рулем автомобиля, не справился с управлением.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в субботу утром в ДТП в Румынии, на трассе А-1 между городами Себеш и Дева.

© Sputnik / Rodion Proca Серьезное ДТП произошло в Бухаресте с участием авто с молдавскими номерами

По данным румынских СМИ, погибшему было 32 года. Он находился за рулем автомобиля и в какой-то момент потерял управление.

На место трагедии прибыли два экипажа службы SMURD из города Орэштие. Но в момент их приезда мужчина был уже мертв. Его тело было обнаружено вне машины, на дороге.

По словам медиков, жертва аварии получила в результате столкновения многочисленные травмы, которые и привели к смерти.

Мужчина был один в автомобиле, других жертв ДТП не зафиксировано.

Обстоятельства трагедии пока полностью не известны, ведется следствие.