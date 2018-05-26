Автомобиль с молдавскими номерами въехал в лося, погиб человек

В автобусе, фигурирующем в ДТП, находились дети, граждане России и Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Микроавтобус с молдавскими номерами наехал на лося в Беларуси — погиб один человек, сообщает Sputnik Беларусь.

Авария произошла в субботу в Быховском районе, на автодороге Р-93 "Могилев — Бобруйск" возле деревни Чечевичи. Микроавтобус "Ford Transit" сбил перебегавшего проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В автомобиле в момент аварии находились шесть человек, из них двое детей — граждане Российской Федерации и Республики Молдова.

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В результате ДТП в салоне микроавтобуса оказались зажаты три человека — водитель и два человека на заднем сиденье.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя, а также выжившего и погибшего пассажира. Лось погиб.

Пострадавшие были госпитализированы в Быховскую центральную районную больницу с различными травмами.