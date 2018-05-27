Брачный аферист из Молдовы "дождался" еще одной потерпевшей на Украине

Мужчина входил в доверие к женщинам и в итоге предлагал жениться - те соглашались.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. В Киеве жертвами 32-летнего гражданина Молдовы, промышлявшего аферами, стали несколько жительниц ряда регионов Украины.

© Flickr / Ministerio TIC Colombia Цена наивности: кишиневец "купился" на объявлении мошенника в сети

В данный момент, по сообщению украинских СМИ, появилась информация о еще одной потерпевшей, которой аферист нанес материальный ущерб.

Представившись акционером иностранного банка, мошенник вскоре предложил женщине выйти за него замуж и даже определил дату свадьбы. На празднование и другие нужды родители потерпевшей выделили денежные средства, часть из которых аферист потратил на свадебный наряд, а остальные (почти 130 тысяч гривен) оставил себе.

Завладев деньгами невесты, мужчина скрылся.

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Этот гражданин Молдовы находился в международном розыске и был задержан в столице в апреле. Представляясь работником администрации президента Украины, он входил в доверие к женщинам и предлагал им жениться.

Одновременно аферист успевал обмануть и родственников этих женщин, предлагая совместный бизнес и брал на это деньги. На сегодняшний день, кроме последнего эпизода, на счету злоумышленника еще шесть доказанных фактов мошенничества на сумму 1,5 миллиона гривен.

Гражданин Молдовы находится под стражей.