Четверо российских военных погибли в Сирии

Около часа длился бой между сирийскими военными и боевиками в провинции Дейр эз-Зор.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии при обстреле со стороны боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Двоих из них спасти не удалось.

Как рассказали в ведомстве, несколько мобильных групп террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Он длился около часа.

Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам.