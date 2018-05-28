Пограничники России в 2017 году изъяли более полутонны наркотиков

Почти 600 килограммов наркотиков за год хотели ввезти в Россию - правоохранительные органы не дали этого сделать.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В течение 2017 года пограничники РФ изъяли свыше полутонны наркотиков, которые пытались ввезти в Россию. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

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"Актуальной является угроза контрабандного ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств и психотропных веществ. В прошлом году пограничными органами из незаконного оборота изъято 575 килограммов наркотических средств, возбуждено 284 уголовных дела, осуждены 193 лица", — сказал Кулишов.

Он также отметил, что предпринимались попытки контрабандного ввоза в Россию наркотиков латиноамериканского происхождения с использованием судов заграничного следования.

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По словам Кулишова, увеличился и риск незаконного оборота синтетических наркотиков.

В прошлом году правоохранительные органы России неоднократно задерживали граждан Молдовы за контрабанду наркотиков.