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Певец Филипп Киркоров

Воры оставили Филиппа Киркорова без одежды

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Происшествия
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Преступление произошло в ночь на понедельник, сообщают российские СМИ.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Российский исполнитель и продюсер Филипп Киркоров лишился концертных нарядов, грабители утащили их из гастрольного грузовика артиста, передают "Известия".

Народный артист России Филипп Киркоров с той самой накладной бородой в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova /
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Сообщается, что сумма ущерба составила 11 тысяч долларов. Среди пропавших вещей — уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре.

В новых нарядах король поп-эстрады планировал выступить на обновленном шоу "Я+R. Второе я". Печальный факт: 12 лет назад Киркоров также оказался жертвой грабителей. Тогда на гастролях у него из гримерки похитили часы, телефон и две тысячи долларов.

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Теги:
грабители, звезды, шоу-бизнес, Филипп Киркоров, Российская Федерация, Россия, Преступление, закон и правосудие
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