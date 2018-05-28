Воры оставили Филиппа Киркорова без одежды

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Российский исполнитель и продюсер Филипп Киркоров лишился концертных нарядов, грабители утащили их из гастрольного грузовика артиста, передают "Известия".

© Sputnik / Yana Zaharova / Король ремейков: Киркоров повторил "бородатую" шутку Гусмана

Сообщается, что сумма ущерба составила 11 тысяч долларов. Среди пропавших вещей — уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре.

В новых нарядах король поп-эстрады планировал выступить на обновленном шоу "Я+R. Второе я". Печальный факт: 12 лет назад Киркоров также оказался жертвой грабителей. Тогда на гастролях у него из гримерки похитили часы, телефон и две тысячи долларов.