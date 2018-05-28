Филипп Киркоров ответил ворам, укравшим его концертные костюмы

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Популярный в СНГ певец, народный артист России Филипп Киркоров хлестко ответил злоумышленникам, похитившим его концертные костюмы.
"И ничто, и никто, не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи. Кто — в теме, тот поймет, — написал исполнитель на своей персональной странице в соцсети Instagram.
В понедельник Киркоров лишился ряда своих сценических нарядов, которые грабители утащили из гастрольного грузовика артиста. Сообщается, что сумма ущерба составила 11 тысяч долларов. Среди пропавших вещей — уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре.
Воры оставили Филиппа Киркорова без одежды>>>
В новых нарядах король поп-эстрады планировал выступить на обновленном шоу "Я+R. Второе я".
Полетели на ПАВЛОВО!!!🚁 И ничто и никто, не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа «воры», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет😜) Спасибо мой дорогой @eminofficial за то что скрасил мой 500 км перелёт и «сделал» ещё более незабываемым для меня этот Понедельник!