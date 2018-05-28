Филипп Киркоров ответил ворам, укравшим его концертные костюмы

Свое обращение к злоумышленникам "король" российского шоу-бизнеса опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Популярный в СНГ певец, народный артист России Филипп Киркоров хлестко ответил злоумышленникам, похитившим его концертные костюмы.

"И ничто, и никто, не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи. Кто — в теме, тот поймет, — написал исполнитель на своей персональной странице в соцсети Instagram.

В понедельник Киркоров лишился ряда своих сценических нарядов, которые грабители утащили из гастрольного грузовика артиста. Сообщается, что сумма ущерба составила 11 тысяч долларов. Среди пропавших вещей — уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре.

Воры оставили Филиппа Киркорова без одежды>>>

В новых нарядах король поп-эстрады планировал выступить на обновленном шоу "Я+R. Второе я".