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Железнодорожный светофор

Поезд "заблудился": машнист завез пассажиров не туда

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Ошибка машиниста - в Великобритании машинист поезда CrossCountry Train по ошибке привез пассажиров в другой город.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Поезд в Великобритании должен был доставить пассажиров из Нькасла в Реддинг, но машинист ошибся и завез более сотни людей в Понтерфакт. Об этом пишет The Mirror.

Одна из пассажиров поделилась в своем Twitter этой историей.

"Сейчас я в потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта. Мы застряли тут, потому что машинист "выбрал неверный путь". Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?", — написала Джени Харви. 

Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровской крае
© Ruptly .
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По ее словам, в поезде, помимо нее, оказалось еще около сотник пассажиров.

Как пишет The Mirror, поезд направили в объезд первоначального маршрута из-за инцидента на путях в Донкастере, а после этого по неустановленной причине состав поехал не на юг, а на запад.

После долгой стоянки в окрестностях Понтефракта поезд отправился обратно на север и вернулся на правильный маршрут, на что ушло около часа. В городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, пассажиров высадили. Там они смогли пересесть на поезд до Бирмингема, откуда можно доехать до Рединга на другом составе.

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Теги:
ошибка, машинист, поезд, Великобритания
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