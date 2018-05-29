Стрельба в Бельгии: есть жертвы и пострадавшие

Мужчина застрелил в Льеже двух полицейских и прохожего, еще два человека были ранены, стрелка ликвидировали.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Расследование дела о стрельбе в бельгийском городе Льеж, где погибли три человека и еще двое стражей правопорядка получили ранения, передано в федеральную прокуратуру, сообщил РИА Новости во вторник представитель прокуратуры Льежа.

По информации издания Le Soir, которое ссылается на следствие, инцидент в Льеже расследуется по статье о преступлении террористического характера.

"Расследование передано в федеральный орган, я не могу пока подтвердить, какая версия рассматривается в качестве основной", — сказал во вторник представитель надзорного ведомства Льежа, отвечая на вопрос, по какой статье расследуется инцидент.

Во вторник в бельгийском Льеже были застрелены двое полицейских, которые хотели проверить документы у вызвавшего подозрение прохожего. Преступник сумел отнять оружие у одного из полицейских, после чего пытался удерживать заложника у входа в лицей. Прибывшее подкрепление ликвидировало стрелявшего.

По данным СМИ, злоумышленник недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами. Он был известен полиции по ряду уголовных дел.