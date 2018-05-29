Следственный комитет России возбудил дело об убийстве в Киеве Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко был убит во вторник, 29 мая, в столице Украины.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Информацию передало РИА Новости.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве", — сказала она.

По данным следствия, 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.

Она добавила, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков.

"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", — сказала Петренко.