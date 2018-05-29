Лукашевич: быть журналистом на Украине крайне опасно

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил преследования и насилие в отношении представителей СМИ на Украине.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич после новостей об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве заявил, что быть журналистом на Украине крайне опасно.

© Sputnik / Константин Чалабов Следственный комитет России возбудил дело об убийстве в Киеве Бабченко

"Решительно осуждаем продолжающиеся преследования и насилие в отношении представителей СМИ на Украине. Сегодня в Киеве убит российский журналист А. Бабченко. Быть журналистом на Украине крайне опасно", — цитируются слова Лукашевича в аккаунте постпредства в Twitter, отмечает РИА Новости.

Как написал в Facebook член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко, в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой после похода за хлебом. По его словам, журналист скончался в машине скорой помощи.

Следственный комитет РФ ранее сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.