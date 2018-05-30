Союз журналистов России возмущен убийством Бабченко

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. "Союз журналистов России возмущен убийством военного журналиста Аркадия Бабченко. Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут, исполняя свой профессиональный долг. Не важно, журналисты какой национальности или взглядов. Это журналисты. Они добывают информацию. Их за это убивать нельзя", — говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.

Москва призвала Киев оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко>>>

В Союзе журналистов РФ надеются, что правоохранительные органы Украины найдут причастных к этому преступлению.

"Хотим выразить глубокие соболезнования близким и всем, кто знал Аркадия Бабченко. Будем делать все, что возможно, чтобы защитить журналистов и создать ту ситуацию, при которой они смогут без опасности для жизни и здоровья заниматься своим любимым делом", — отмечается в заявлении.

Как написал в Facebook член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко, Бабченко в спину несколько раз выстрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой после похода за хлебом. По его словам, журналист скончался в машине скорой помощи.