И такое бывает: модель напала на полицейского

В Следственном комитете рассказали, что стало причиной такого поступка девушки.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Популярная модель ‪Кира Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. Об этом в среду сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере "ТамТам". ‬

"Экипаж ДПС остановил в центре Москвы Мерседес под управлением 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Майер лишили водительских прав в ноябре прошлого года после того, как она в нетрезвом виде попала в ДТП, устроив гонки в Москве.