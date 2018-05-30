В Белоруссии за взятку в 200 тысяч долларов задержали помощника Лукашенко

Задержан топ-чиновник был с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал помощника президента — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Об этом пишет Sputnik Беларусь, ссылаясь на заявление спецслужбы.

"В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов задержан помощник президента Республики Беларусь — инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", — подчеркнули в КГБ.

Кто такой Сергей Ровнейко

Ровнейко был назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области в июне 2015 года. На высокую должность Ровнейко пришел с поста начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства Комитета госконтроля Республики Беларусь. Тогда он также курировал Гродненский регион.

Он также занимал пост председателя Гродненского областного отделения ОО "Белорусская федерация бокса" и входил в президиум республиканской Федерации.

Как задерживали Ровнейко

Как стало известно в среду, помощник президента был задержан КГБ с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Произошло это в рамках проведенных по поручению главы белорусского государства оперативно-розыскных мероприятий.

"В поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию", — рассказали в КГБ.

Задокументировали противоправную деятельность Ровнейко с санкции президента Александра Лукашенко.

Комитет государственной безопасности открыл на Ровнейко уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас бывший помощник президента находится в СИЗО КГБ и дает признательные показания. Продолжают проводиться оперативно-розыскные и следственные действия.