Прокуратура Бельгии рассматривает версию теракта по делу о стрельбе в Льеже

Стрельба в Льеже могла быть терактом - такую версию рассматривает бельгийская прокуратура.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Федеральная прокуратура Бельгии рассматривает версию теракта по делу о нападении на полицию и захвате заложника в бельгийском Льеже, пишет РИА Новости.

"Первые элементы расследования позволяют сказать, что речь может идти об акте терроризма", — заявила на пресс-конференции в среду федеральный прокурор Венке Рогген.

Следствие также пытается в настоящее время установить, действовал ли стрелок в одиночку.

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Она подтвердила, что преступник, бельгиец 1987 года рождения, выкрикивал во время стрельбы по полицейским "Аллах Акбар". Кроме того, по оперативным данным, он контактировал с экстремистами.

По ее словам, расследование было поручено следователю, специализирующемуся на антитеррористических делах.