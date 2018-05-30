Смерть за границей: гастарбайтер-чемпион не выдержал испытание заработками

Уроженец Украины, обладатель Кубка мира по мас-реслингу Владислав Минич умер на заработках за границей от оторвавшегося тромба.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Чемпион Украины по мас-реслингу и обладатель бронзы Кубка мира Владислав Минич умер во время пребывания на заработках в Польше. Об этом сообщило РИА Новости.

В официальном сообщении Федерации мас-реслинга Украины, со ссылкой на президента организации Валерия Газаева, говорится, что трагедия произошла из-за оторвавшегося тромба.

Как отметили в Федерации мас-реслинга, для того, чтобы доставить тело 23-летнего спортсмена на родину, его семье потребовалось порядка 70 тысяч гривен (свыше 42 тысяч леев — ред.), которые были найдены в ходе объявленного в соцсетях сбора средств.

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Мас-реслинг — национальный вид спорта Якутии, ставший популярным во многих странах мира. Суть противостояния двух атлетов заключается в том, чтобы вырвать палку из рук оппонента, упираясь ногами в доску. Поединок длится до победы одного спортсмена в двух раундах.