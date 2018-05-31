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Поезд в Германии, архивное фото

Пока все спали: ночное ЧП в поезде в Германии, а Киев затаил обиду на Берлин

© Sputnik / Igor Sarembo
Происшествия
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Обзор ночных событий - в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. В немецком городе Фленсбург неизвестный напал с ножом на полицейских. Инцидент произошел в пригородном поезде. В целях самообороны стражам правопорядка пришлось выстрелить в нападавшего. Он скончался до прибытиия скорой. 

Ведется следствие. Пока у полиции Германии нет информации, указывавшей бы на связь нападавшего с какой-либо из террористических организаций.

Киев посчитал убытки и обвинил в этом Германию

Германия своим участием в проекте "Северный поток — 2" решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план, заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире местного парламентского телеканала.

Работник Газпрома на газохранилище
© Sputnik / Igor Zarembo
"Турецкий поток" — только прелюдия: Европа готовится драться за газ

Она отметила, что "Турецкий поток" заберет у Украины примерно 30-40 миллиардов кубометров в год.
"Если сам "Турецкий поток" столько забирает, то у нас в остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан "Северный поток — 2". Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды", — заявила нардеп.

"Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по "Северному поток —2", на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это — экономически убыточный проект", — отметила Гопко.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву следует перестать критиковать Берлин за участие в "Северном потоке — 2", так как Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину.

Кстати, Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против того, чтобы газопровод "Турецкий поток" был продлен в сторону Болгарии.

У ЕС есть к Украине вопросы

Евросоюз ждет от украинских властей подробностей по ситуации с журналистом Аркадием Бабченко, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

Рады слышать, что Бабченко жив. Мы следим за действиями украинских властей и с нетерпением ждем дальнейших подробностей по этому делу", — говорится в сообщении, размещенном в ее официальном аккаунте в Twitter.
Во вторник украинские правоохранители сообщили об убийстве Бабченко, однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который заявил, что информация об "убийстве" журналиста была час

Австрия обыграла Россию

Сборная России по футболу уступила национальной команде Австрии в контрольном матче, который прошел в Инсбруке на "Тиволи Штадион Тироль". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев. Единственный гол на счету Алессандро Шепфа (28-я минута матча). Игра состоялась в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года,

Теги:
выстрел, газ, происшествия, пока все спали
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