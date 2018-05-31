Мужчина "закатал" в банку свою отрубленную кисть

Шокирующий инцидент произошел во одном из сел Хабаровского края - местный житель отрубил себе кисть топором и "замариновал" ее в банке.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Последний день весны для молодого человека закончился "кровавой историей". Как сообщает портал 360tv, он отрубил себе кисть левой руки топором и затолкал ее в стеклянную банку с водой.

СМИ отмечают, что мужчина страдает наркозависимостью и он нанес себе увечья, находясь под воздействием психотропного средства. Врачи оказали пострадавшему своевременную помощь — остановили кровотечение, купировали рану, но спасти кисть так и не удалось.

Сейчас сельчанин находится в больнице.