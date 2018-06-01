Джонни Депп попал в аварию

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Автомобиль, в котором находился известный голливудский актер Джонни Депп, попал в небольшую аварию в Санкт-Петербурге, сообщает "Пятый канал".

© Sputnik / Kirill Kallinikov Молдаванка вскружила голову голливудскому актеру Стивену Сигалу

По информации этого СМИ, опубликовавшего видео происшествия, машина не вписалась в поворот и в итоге врезалась в стену.

Инцидент произошел, когда авто выезжало из внутренного двора отеля, где жили участники группы Hollywood Vampires, в которую входят Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри из Aerosmith.

Вечером 30 мая коллектив сыграл концерт в Северной столице России. Восхищенные фанатки, также как и в Москве, закидали американскую звезду бюстгальтерами, уточняет телеканал.

Во время поездки в Россию Депп побывал и в Москве — там он посетил Красную площадь и Мавзолей Ленина, а также рассказал, что в русских девушках привлекает его больше всего. В Санкт-Петербурге актер и музыкант успел на яхте отправиться на экскурсию по рекам и каналам.