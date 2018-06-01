Это просто чудо: туристка выжила, упав со стометровой высоты

Такого просто не бывает - женщина осталась жива, упав в расщелину, глубиной порядка ста метров.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Невероятный случай произошел в Новой Зеландии. Британская туристка осталась жива после того, как подскользнулась и упала расщелину в районе горного массива Тонгариро. Об этом случае пишет News Talk ZB.

flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto Вертолет с невестой упал на свадьбе - девушка выжила

По данным источника, в службу спасения поступил звонок от испуганной туристки, чья подруга поскользнулась на горном хребте и упала вниз. Первоначально женщина не могла докричаться до несчастной и не понимала, жива ли она. Позже выяснилось, что туристке удалось выжить, несмотря на то, что она упала почти со стометровой высоты.

Сначала она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то стала звать на помощь. Крики услышала ее подруга.

В итоге женщину эвакуировал вертолет. Пострадавшей оказали первую помощь и доставили в город Роторуа для дальнейшего лечения.

Вулканический массив Тонгариро находится на территории одноименного национального парка, старейшего в Новой Зеландии. На склонах вулканов проводились съемки трилогии "Властелин колец".