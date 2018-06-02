Камбербэтч спас курьера от хулиганов в Лондоне

Это не сценарий фильма - Бенедикт Камбербэтч дал отпор хулиганам, напавшим на мужчину в британской столице.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч спас от хулиганов развозчика еды. Об этом пишут международные СМИ.

Известно, что инцидент произошел в Лондоне. Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса, вместе с супругой Софи Хантер ехал на такси, когда увидел, как на улице Мэрилебон четыре хулигана напали на беззащитного велосипедиста, развозившего еду. Несчастного даже ударили бутылкой по голове.

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Свидетели произошедшего рассказали, что актер выскочил из автомобиля и бросился к компании с криками "Оставьте его в покое!". Он оттащил нападавших от жертвы и смог дать им отпор, при этом в потасовку вмешался и водитель такси. Нападающие убежали с места преступления.

"Велосипедисту повезло, Бенедикт — супергерой… Он был очень храбр. Если бы он не вмешался, велосипедист мог серьезно пострадать", — заявил водитель такси Мануэль Диас, которого цитирует Sun.

Инцидент произошел недалеко от знаменитого дома 221B на Бейкер-стрит, в котором в произведениях Артура Конан-Дойля жил литературный персонаж сыщик Шерлок Холмс.

"Все было немного фантастическим. Шерлок Холмс сражался с четырьмя нападающими прямо за углом от Бейкер-стрит", — отметил водитель такси.

Сам Камбербэтч заявил, что он совсем не герой. "Я должен был это сделать", — приводит газета слова актера.