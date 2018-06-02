Камбербэтч спас курьера от хулиганов в Лондоне

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч спас от хулиганов развозчика еды. Об этом пишут международные СМИ.
Известно, что инцидент произошел в Лондоне. Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса, вместе с супругой Софи Хантер ехал на такси, когда увидел, как на улице Мэрилебон четыре хулигана напали на беззащитного велосипедиста, развозившего еду. Несчастного даже ударили бутылкой по голове.
Свидетели произошедшего рассказали, что актер выскочил из автомобиля и бросился к компании с криками "Оставьте его в покое!". Он оттащил нападавших от жертвы и смог дать им отпор, при этом в потасовку вмешался и водитель такси. Нападающие убежали с места преступления.
"Велосипедисту повезло, Бенедикт — супергерой… Он был очень храбр. Если бы он не вмешался, велосипедист мог серьезно пострадать", — заявил водитель такси Мануэль Диас, которого цитирует Sun.
Инцидент произошел недалеко от знаменитого дома 221B на Бейкер-стрит, в котором в произведениях Артура Конан-Дойля жил литературный персонаж сыщик Шерлок Холмс.
"Все было немного фантастическим. Шерлок Холмс сражался с четырьмя нападающими прямо за углом от Бейкер-стрит", — отметил водитель такси.
Сам Камбербэтч заявил, что он совсем не герой. "Я должен был это сделать", — приводит газета слова актера.