Аэропорт Гамбурга экстренно остановил авиасообщение

Как сообщают немецкие СМИ, все рейсы в аэропорту Гамбурга отменены, так как воздушная гавань обесточена.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Аэропорт Гамбурга утром был внезапно обесточен, руководство воздушной гавани приняло решение эвакуировать пассажиров из одного терминала в другой по соображениям безопасности.

Сообщается, что аэропорт экстренно остановил авиасообщение, до сих пор авиарейсы невозобновлены.

Update: Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Behebung des Stromausfalls. Der Flugbetrieb ist aktuell noch eingestellt. Bitte wenden Sie sich vor Ihrer Anreise zum Flughafen an Ihre jeweilige Fluggesellschaft:

https://t.co/hV9ugeJUv3 pic.twitter.com/e9uvPRC8RI — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 3 июня 2018 г.

​На официальной страничке аэропорта в твиттере отмечается, что администрация прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию. Пассажиров просят связаться со своими авиакомпаниями.

Аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии, его пассажирооборот составляет порядка 17 миллионов человек в год.