Заключенный ждал смертной казни 23 года и в итоге совершил самоубийство

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Осужденный за убийство бывшей жены и тестя, 57-летний американец Джеффри Линн Борден ожидал смертной казни 23 года. В итоге его нашли мертвым в камере тюрьмы штата Алабама.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Заключенный кишиневской тюрьмы проигрался в карты и "задолжал" почки

Как пишет портал AL.com, ссылаясь на сообщение местного управления исполнения наказаний, мужчина совершил самоубийство.

Известно, что преступление Боден совершил на глазах у детей. В 1995 году его приговорили к смертной казни, но в исполнение приговор до сих пор не привели.

В общей сложности он провел за решеткой 24 года и пять месяцев.

Как заявил адвокат Бордена, его подзащитный страдал от тяжелого психического расстройства, хронической физической боли и не получал должного лечения.