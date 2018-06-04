Страшное наводнение во Франции, Румыния готовится — что ждет Молдову

Улицы французских городов "скрылись" под водой, а румыны готовятся к борьбе с последствиями разгула стихии.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Остается сложной ситуация во французском регионе Бретань, который больше всего пострадал от наводнений, спровоцированных затяжными дождями. Метеопрогноз неутешителен, дожди продолжатся как минимум до конца недели.

В социальных сетях появились видеокадры с улиц французского города Морле, которые буквально скрылись под водой.

#Morlaix dans le #Finistère sous les eaux hier après-midi. En l’espace de de 2 heures, il est tombé autant de pluies qu'en un mois sur ce secteur. Vidéo >> https://t.co/sLtDLckg9w pic.twitter.com/XJPp5Z3Ifu — Météo Villes (@Meteovilles) 4 июня 2018 г.

​Восточные и центральные области Франции также приведены в боевую готовность, количество осадков и здесь бьет все рекорды. В семи районах страны объявлен оранжевый код — второй по опасности — для штормовой погоды и наводнений, сообщает агентство Meteo France. Жителям этих районов рекомендуется укрыться в домах и не включать электрические приборы.

De violents orages frappent la Bretagne. La ville de Morlaix (Finistère) se retrouve inondée en cette fin de dimanche! 😮 (https://t.co/f8sVQTbvcK) pic.twitter.com/wqpfmv9xHe — Jean-Yves Mulot (@jeanyvesmulot) 4 июня 2018 г.

​Жители Румынии тоже готовятся отражать удар стихии: в 27 уездах (жудецах) объявлен желтый код опасности в связи с метеорологической нестабильностью, вероятностью штормов и наводнений, особенно в горных районах.

Вместе с тем, метеорологи не прогнозируют перемены погоды в Республике Молдова: по прогнозу национальной Гидрометеорологической службы, до конца недели сохранится жаркая, солнечная погода с переменной облачностью.