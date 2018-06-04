В небе над Африкой взорвался астероид, его сняли на видео

Ученым удалось обнаружить опасный объект еще за орбитой Луны и предсказать, где он войдет в атмосферу Земли.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В минувшие выходные в небе над Африкой произошла "репетиция" глобального катаклизма. В атмосферу Земли стремительно вошел, а затем взорвался двухметровый астероид под кодовым номером 2018 LA, сообщили астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Ученые обрадованы тем, что они сумели заранее предсказать падение астероида.

"Это третий раз, когда нам удалось обнаружить опасный объект до того, как он столкнулся с Землей", — заявил Пол Чодас из Лаборатории реактивного движения NASA.

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Мимо Земли почти каждый день пролетает несколько сравнительно небольших небесных тел. Однако эти астероиды редко приближаются к нашей планете на расстояние ближе, чем несколько десятков или даже сотен дистанций между Землей и Луной.

Однако некоторые из них все же попадают в Землю, как например "Челябинский метеорит" в феврале 2013 года.

После этого инцидента "Роскосмос", NASA и другие агентства активизировали работу над проектами обнаружения и ликвидации опасных космических объектов.

Именно такая система под названием "Scout" прошла проверку в эти выходные.

Как рассказал Чодас, система сумела обнаружить астероид 2018 LA еще за орбитой Луны, хотя он был очень маленьким и тусклым.