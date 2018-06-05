Смертельная лава: число жертв извержения вулкана стремительно растет

Официальные данные подтверждают, что погибших в результате извержения вулкана Фуэго становится все больше - цифра приблизилась к семи десяткам.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Количество жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло уже до 69 человек. Об этом говорится в сообщении национального института судебных наук центральноамериканской страны, который цитирует РИА Новости.

По информации института, из поступивших 69 тел при помощи отпечатков пальцев и физических характеристик только 17 пока опознаны. Больше всего – 54 человека – погибли в департаменте Эскуинтла. Еще девять стали жертвами стихии в департаменте Сакатепекес.

Институт также сообщает, что задействовал два мобильных морга и морозильную установку для хранения тел в департаменте Эскуинтла. Также применяется сухой лед для сохранения тел с целью их дальнейшей идентификации.

Число раненых в результате удара стихии пока составляет 46 человек, эвакуированы более трех тысяч человек, во временных убежищах размещены свыше полутора тысяч человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.