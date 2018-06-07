В Кении разбился самолет: все пассажиры погибли

Сначала самолет исчез с радаров, а потом выяснилось, что произошло крушение: все пассажиры и экипаж пропавшего кенийского судна погибли.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Восемь пассажиров и два члена экипажа, находившиеся на борту самолета кенийской авиакомпании Fly SAX, переставшего выходить на связь в среду, погибли, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Ранее в четверг авиакомпания сообщила, что спасатели нашли обломки самолета, переставшего выходить на связь накануне, отмечает РИА Новости.

"К несчастью, мы получили информацию от спасателей, достигших места катастрофы, о том, что никто не выжил", — сообщила авиакомпания.

Ранее сообщалось, что в среду диспетчеры в международном аэропорту имени Джомо Кениаты потеряли связь с самолетом, на борту которого находились восемь пассажиров и два члена экипажа. Самолет вылетел из города Китале и следовал в Найроби. На поиски воздушного судна была направлена поисково-спасательная команда. Сигналы с мобильных телефонов пилотов самолета удалось засечь в районе национального парка Абердэр.