На Кишиневской улице воровка атаковала полицейского пельменями

Женщина купила два килограмма пельменей, но на бутылку коньяка денег не хватило, и она попыталась ее украсть.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Сразу же поясним, что происшествие произошло на улице Кишиневской в Екатеринбурге. Местная жительница попыталась украсть бутылку коньяка в супермаркете, ее хотел урезонить оперативный дежурный.

Но женщина бросила в него пакет с замороженными пельменями. Удар пришелся по голове и был такой силы, что 43-летний страж порядка после задержания дебоширки обратился за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья", сообщают местные СМИ.