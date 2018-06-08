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Египетская кобра - одна из самых ядовитых змей.

Факт, леденящий кровь: отрубленная голова змеи укусила мужчину

© Flickr/ Michael Ransburg
Происшествия
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Смертельно-опасный случай произошел в одном из городов американского штата Техас.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Гремучая змея смогла укусить жителя Техаса и отправить его в больницу, несмотря на то, что он отрубил ей голову, благодаря низкой скорости метаболизма и хладнокровности, заявили ученые. Об этом сообщило РИА Новости.

"Змеи не управляют температурой своего тела и не сжигают огромные количества энергии на ее поддержание, как это делает человек и прочие теплокровные существа. Благодаря этому голова змеи, отделенная от тела, может прожить несколько минут или даже часов", — заявил Дэвид Пеннинг, биолог из университета южного Миссури в городе Джоплин (США).

Этот инцидент, как передает одно из американских изданий, произошел в конце мая, когда супружеская чета, Дженнифер и Джереми Сатклифф, прогуливалась по своему саду, ожидая прибытия гостей. Как вспоминает женщина, в тот момент, когда она ухаживала за цветами, она заметила, что в траве рядом с ними прячется очень большая гремучая змея.

Когда Дженнифер позвала на помощь мужа, он взял в руки лопату и отрубил змее голову. Через десять минут он вернулся назад, решив забрать голову гадюки в качестве "сувенира", за что он чуть не поплатился жизнью. Пресмыкающееся внезапно "воскресло" и впилось ему в руку, закачав в его тело огромную дозу яда.

Первая помощь при укусе змеи
© Sputnik / Василий Шихачевский
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Позже реаниматологи рассказали, что им пришлось ввести в его тело сразу 26 доз сыворотки, нейтрализующей яд гремучей змеи, для того, чтобы спасти его жизнь. Только через две недели он частично поправился и смог выйти из больницы на своих ногах.

Как объясняет Пеннинг, чудесное "воскрешение" змеи, невозможное для млекопитающих, было следствием ее хладнокровности. Тело пресмыкающихся в среднем тратит в десять раз меньше энергии, чем организм теплокровных животных, что позволяет даже отрубленной голове гадюки "прожить" достаточно много времени.

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По словам Скотта Бобэка, биолога из коледжа Дикинсона (США), вполне возможно, что змея укусила Джереми Сатклиффа не целенаправленно, защищаясь от его попытки взять ее в руки, а автоматически, в результате действия какого-то безусловного рефлекса. Вне зависимости от этого, как отмечают оба специалиста, совершенно точно не стоит обезглавливать змей и брать их головы в руки, если вы не желаете расстаться с жизнью.

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Теги:
сыворотка, ядовитые змеи, змея, выживание, укус, Техас, США, Примечательные факты
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