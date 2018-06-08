Российскому журналисту в заключении на Украине стало плохо: в чем причина

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Состояние руководителя портала РИА Новости Украина ухудшилось из-за плохого питания, заявил адвокат Андрей Доманский, посетивший задержанного в СИЗО Херсона.

В то же время он отметил, что существенных жалоб на самочувствие у журналиста нет.

"Дело в том, что ему нужно особое питание. Сейчас ему требуется осмотр врача", — сказал защитник РИА Новости.

Кроме того, Вышинский, по словам адвоката, "подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству".

© Sputnik . Путин прокомментировал дело Вышинского

Накануне СБУ заявила, что в банковской ячейке руководителя портала РИА Новости Украина якобы обнаружили предмет, похожий на пистолет, двести тысяч долларов и договор с МИА "Россия сегодня".

В пресс-службе агентства сочли странным, что у задержанного не нашли танк. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев указал, что украинские власти пытаются представить Вышинского как "комиссара с наганом".

Сегодня стало известно, что суд отклонил ходатайство о возвращении журналисту изъятых у него автомобилей Mitsubishi и SsangYong.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского ранее прошла перед зданием украинского посольства в Москве.