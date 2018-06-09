Шокирующие подробности: бездыханное тело мужчины было найдено в туалете

Убитый был обнаружен строителем, который в тот момент демонтировал стенку общественного туалета.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Шокирующий случай в Канаде: бездыханное тело мужчины было обнаружено за одной из стен в женском туалете.

Канадские полицейские возбудили в связи со случившимся уголовное дело. Тело убитого было найдено спрятанным за рекламным панно в женском туалете. Инцидент произошел в одном из торговых центров Калагари.

На неожиданную находку "наткнулся" рабочий, который занимался демонтажом одной из стен для того, чтобы добраться до протекающего водопровода.

В полиции уточнили, что "неожиданная находка" была обнаружена сразу за тыльной стеной женской уборной.

Причины смерти несчастного уже были установлены сотрудниками местной полиции. Речь идет о преступлении.