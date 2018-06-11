Юноша из Молдовы утонул на глазах у подруги в Румынии

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Молодой человек из Молдовы утонул во время купания на известном румынском курорте Нептун. Юноша прибыл в Констанцу для работы на побережье вместе со своей девушкой, сообщают СМИ Румынии.

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Вечером в воскресенье они отравились на прогулку по пляжу. Как сообщают спасатели, получившие вызов службы 112, примерно в 21.00 молодой человек вошел в воду, чтобы искупаться. Девушка ожидала его на берегу, а затем, встревоженная его долгим отсутствием, набрала номер службы спасения.

К сожалению, прибывшие спасатели SMURD и береговой охраны обнаружили молодого человека недалеко от берега уже утонувшим.

Обстоятельства его гибели уточняются.

На место прибыли сотрудники инспекции по чрезвычайным ситуациям Констанцы, SMURD и береговая охрана. Морской экипаж освещал место поиска мощными прожекторами. В 23.00 тело парня нашли между камнями неподалеку от дамбы в этом районе. Его пытались реанимировать, но безрезультатно.

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Это не единственная трагедия: в воскресенье водолазы приостановили поиски 14-летнего ребенка, который пропал в воскресенье, купаясь в море близ пляжа в Корбу во время штормовой погоды. В воду вошли двое ребят, но вышел лишь один. Поиски возобновились утром в понедельник.