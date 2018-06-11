Посла России в Румынии обокрали в родном городе Йоханниса

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Посол России в Румынии Валерий Кузьмин стал жертвой ограбления в центре Сибиу.

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В момент совершения преступления дипломат направлялся вместе с женой в театр. Инцидент произошел в субботу вечером, сообщает ro.sputnik.md. Внезапно Кузьмин почувствовал, что кто-то роется в его карманах. В итоге он остался без 1,25 тысячи румынских леев, 250 долларов и дипломатического удостоверения.

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В полиции информацию об ограблении, равно как и его факт, комментировать отказались, ссылаясь на законодательство по защите личных данных. Правда, как сообщили в органах правопорядка, за последние дни поступили заявления по факту аж пяти краж в Сибиу — воры вытащили из карманов и сумок пострадавших кошельки и мобильные телефоны.

Но в Посольстве России в Румынии факт инцидента с Кузьминым подтвердили.

По словам пресс-атташе дипмиссии Кирилла Королева, посольство запросило помощи полиции Сибиу, а затем и МИД Румынии, и выражает удовлетворение реакцией обоих ведомств.

"Посольство подтверждает эту информацию. В связи с этим фактом посольство обратилось в полицию муниципия Сибиу, а затем в министерство иностранных дел Румынии. Посольство выражает удовлетворение сотрудничеством", — отметил Королев в беседе с корреспондентом Sputnik.