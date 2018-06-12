На севере Парижа мужчина захватил заложников

Что побудило злоумышленника преступить закон, французские правоохранительные органы пока не сообщили.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В 10-м округе Парижа мужчина захватил двух заложников, сообщает портал France Info со ссылкой на городскую полицию. Информацию передало РИА Новости.

На место прибыли сотрудники спецназа, идет спецоперация. Пока неизвестно, что побудило злоумышленника к такому поступку.

По информации радиостанции France Bleu, среди заложников — беременная женщина. Сообщается также, что преступник требует связать его с посольством Ирана.

Один из последних терактов в Париже произошел 12 мая, в субботу вечером, когда молодой мужчина нападал на прохожих с ножом.

Террорист с экстремистскими криками принялся наносить удары ножом прохожим в центре Парижа, в районе на улице Монсиньи, неподалеку от здания городской оперы и богатых квартaлов вокруг Вандомской площади. Мужчина совершил теракт в месте, где расположено много баров и ресторанов, а рядом находится здание оперного театра.