Двух предполагаемых киллеров из Молдовы отпустили из-под ареста

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Приморский районный суд Одессы отпустил под домашний арест двух жителей Молдовы, сообщают украинские СМИ.
Все бы ничего, но следствие полагает, что наши соотечественники причастны к заказным убийствам на территории Украины.
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В феврале 2018 года их задержали на трассе в Ренийском районе Одесской области. Задержали громко, с погоней, и теперь отпускают.
Задержание произошло после того, как мужчины обстреляли машину местного фермера.