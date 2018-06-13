Двух предполагаемых киллеров из Молдовы отпустили из-под ареста

Подозреваемых в обстреле автомобиля задержали в результате погони, и теперь суд решил их отпустить на свободу.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Приморский районный суд Одессы отпустил под домашний арест двух жителей Молдовы, сообщают украинские СМИ.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Двухлетний ребенок случайно убил четырехлетнюю сестру в Молдове

Все бы ничего, но следствие полагает, что наши соотечественники причастны к заказным убийствам на территории Украины.

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В феврале 2018 года их задержали на трассе в Ренийском районе Одесской области. Задержали громко, с погоней, и теперь отпускают.

Задержание произошло после того, как мужчины обстреляли машину местного фермера.