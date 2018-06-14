Наводнения добрались до Трансильвании: вода сносит все на своем пути

Кишинев, 14 июн — Sputnik. Сильные грозы, которые пришли в Румынию из Западной Европы, спровоцировали наводнения почти в полутора десятках румынских уездов. Сообщается, что пострадали от паводков, спровоцированных дождями, около 60 населенных пунктов. Вода валит деревья, уничтожает дороги и затапливает дома.

В селе Негрешть-Оас жудеца Сату Маре дорога превратилась в бурную горную реку, вода сметает все на своем пути и заливает жилые дома. Видео наводнения разместил в Facebook один из местных жителей.

Ранее в социальных сетях появилось видео из уезда Марамуреш — улицы села Оарта де сус превратились в бурные реки, а вода подступила к домам.

По прогнозам метеорологов, в Республике Молдова в ближайшие дни сохранится жаркая, но нестабильная погода. В ближайшие дни, в пятницу и в субботу — ожидается, что дневные температуры составят плюс 30-33 градуса, возможны дожди и грозы.

В стране продолжают действовать сразу три "желтых кода" в связи с жаркой погодой, высокой пожароопасностью и низкой водностью.