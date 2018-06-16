ЧП в Москве: такси наехало на пешеходов, есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Восемь человек пострадали в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы, водитель задержан, сообщает в субботу Московское ГУМВД.

"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось восемь человек", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением, уточняется в сообщении. Водитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По предварительным данным, он имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии.

Во время допроса в полиции, водитель заявил, что наехал на пешеходов не специально.

"По словам виновника ДТП — наезд не преднамеренный", — говорится в сообщении Московское ГУМВД в Twitter.