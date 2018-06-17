Подросток погиб, еще трое взрослых пострадали при крушении поезда в Казахстане

Восемь вагонов пассажирского поезда "Астана-Алматы" сошли с рельсов, три вагона опрокинулись.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Астана — Алматы, потерпел аварию днем 17 июня в Жамбылской области на юге Казахстана.

В результате катастрофы погиб подросток, еще трое человек ранены, сообщает Sputnik Казахстан.

Согласно предварительным данным,ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение

Пострадавшие госпитализированы. Пассажиры поезда были доставлены попутным составом до близлежащей станции Шу.

На место происшествия вылетело руководство области.