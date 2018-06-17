Главу МВД Великобритании ограбили на улице Лондона

Министр отметил, что ему повезло: не зарезали, как других.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид рассказал изданию The Sun что значит ограбление по-английски. Оказывается, министр стал жертвой дерзкого по своей сути происшествия. Случилось оно несколько месяцев назад на одной из улиц Лондона.

"Это произошло моментально. Я вышел из вокзала Юстон и потянулся за телефоном, чтобы вызвать такси", — рассказал Джавид. По словам министра, проезжавшие мимо на мопеде преступники выхватили у него из рук телефон и скрылись.

Он отметил, что бы зол и расстроен произошедшим.

"Мне повезло, что меня не зарезали или не избили, как многих других жертв", — добавил Джавид.

Подытоживая свой рассказ, министр подчеркнул, что будет бороться с уличной преступностью. Джавид также выразил сожаление, что многие родители отпускают подростков гулять по ночам, когда на улице небезопасно.